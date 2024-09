Gonet diz que prezar pela segurança jurídica ‘não é ser conservador, nem progressista’

O procurador destacou que, prezar pela segurança, inclusive a jurídica, “não é ser conservador, nem progressista, de esquerda ou de direita”. “É ser coerente com a exigência da vida civilizada preconizada na Constituição Federal”, assinalou.

As declarações de Gonet se deram durante sua participação em uma reunião-almoço promovida pelo Instituto dos Advogados de São Paulo (IASP). O chefe do Ministério Público Federal falou sobre “a segurança como valor orientador das ações do Ministério Público”.

A manifestação de Gonet foi essencialmente técnica, seguindo seu perfil. Ele traçou um histórico sobre o conceito de segurança, explicando como os poderes públicos precisam regular e restringir liberdades para garantir a segurança da população.

Segundo Gonet, é preciso ficar atento ao equilíbrio aceitável entre essa necessidade de propiciar a segurança e a proteção das liberdades.