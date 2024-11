Opinião | Green corruption: uma face da corrupção que ameaça o meio ambiente

A green corruption e o greenwashing são práticas distintas, embora inter-relacionadas. Ambas prejudicam os esforços globais de melhoria da integridade em relação aos aspectos ambientais. Enquanto a green corruption consiste no abuso de poder para ganhos privados em detrimento da proteção ambiental, o greenwashing trata da manipulação da percepção pública por meio de estratégias de comunicação enganosas, nas quais empresas promovem uma imagem de responsabilidade ambiental sem adotar práticas concretas para tal fim. Enquanto a green corruption resulta em impactos materiais e prejudica diretamente o meio ambiente e as comunidades locais, o greenwashing afeta a confiança dos consumidores e investidores, criando uma barreira à transparência e à responsabilidade corporativa. Sem a menor dúvida, ambos comprometem a agenda ESG (Ambiental, Social e Governança), ao distorcerem a realidade dos compromissos empresariais com a sustentabilidade e dificultarem o avanço de políticas efetivas de combate à degradação ambiental.

Os impactos econômicos e ambientais de práticas de green corruption são devastadores, afetando a biodiversidade, os direitos das comunidades indígenas e o desenvolvimento sustentável. Além disso, a green corruption coloca em risco os compromissos ESG, comprometendo a transição para economias verdes e ameaçando a integridade dos esforços de sustentabilidade global. É esse tipo de corrupção que facilita o desmatamento ilegal e o comércio desregulado de madeira, afetando florestas tropicais como a Amazônia, por exemplo. Subornos permitem que atividades de mineração e exploração de petróleo ocorram em áreas ambientais protegidas, sem a devida avaliação de impacto ambiental. Além disso, empresas de gestão de resíduos acabam descartando materiais de forma inadequada, poluindo o solo e a água, contando com redes corruptas para evitar responsabilidade civil e criminal.

A green corruption evidencia uma crise ética que transcende fronteiras e setores. A Task Force Integrity & Compliance do B20 Brasil 2024 aborda essa questão em seu relatório final[1], destacando a urgência de combater a corrupção verde. O relatório identificou como essa prática prejudica a exploração de recursos naturais e o financiamento de atividades ambientalmente insustentáveis. Foram apresentadas recomendações específicas para governos, setor privado e ONGs, com o objetivo de fortalecer a luta contra essa forma de corrupção. De acordo com o relatório do B20 Integrity & Compliance, é essencial que governos e empresas implementem medidas de integridade e transparência, combatendo práticas que prejudicam a biodiversidade e afetam diretamente as comunidades locais e a integridade dos ecossistemas.

A luta contra a green corruption enfrenta desafios. A dificuldade de fiscalização, os interesses econômicos envolvidos e a falta de uma regulamentação internacional tornam o combate a essa forma de corrupção especialmente complexo. Outros desafios incluem a disparidade na aplicação de leis ambientais anticorrupção. O referido relatório do B20 propôs algumas medidas para enfrentar o problema. Entre as principais recomendações estão: a adoção de normas harmonizadas de sustentabilidade, que facilitem o cumprimento por parte das empresas e promovam maior transparência; incentivos fiscais e reconhecimento público para empresas que demonstrem compromisso com a integridade ambiental; e o uso de novas tecnologias, como a inteligência artificial, para rastrear e monitorar atividades suspeitas em áreas de conservação.