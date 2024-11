É certo que já se consolidou uma prática no Brasil pela qual o Supremo Tribunal Federal aprecia a legalidade do processo de impeachment. E, ao fazê-lo – ao menos na opinião do autor deste texto – vai além do que deveria, fixando parâmetros de atuação do tribunal legislativo que não estão previstos na Constituição Brasileira ou Lei n. 1.079/50 e que, portanto, deveriam ser definidos exclusivamente por decisão regimental do Poder Legislativo.

Todavia, importa enfatizar a impossibilidade de revisão – nem por argumento de direito, nem por matéria probatória – pelo Supremo Tribunal Federal (ou por qualquer outro órgão), do mérito da decisão política – condenatória ou absolutória do presidente da República – proferida pelo Senado Federal em processo de impeachment.

Concluindo esta sequência de textos, vale uma palavra final para observar que a tese ora sustentada – da natureza política do impeachment – não apenas tem sentido teórico-jurídico, como reforça a importância da valorização dos processos sociais essencialmente políticos para a consolidação de um regime democrático.

Aliás, os dois processos de impeachment vividos no Brasil – em momentos tão próximos e ambos inseridos no maior período contínuo de índole predominantemente democrática da experiência brasileira –, com preservação das instituições e prosseguimento da vida social sem ruptura da ordem constitucional, induzem a pensar, em reforço à tese central de que a figura do impeachment tende a ganhar uma dinâmica muito peculiar no Brasil, estabelecendo um específico e legítimo arranjo do sistema presidencial e do sistema de independência e harmonia dos Poderes, a que se refere o artigo 2º da Constituição.