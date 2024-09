Não me refiro aos advogados, juízes e demais integrantes da família judiciária, com os quais mais convivo, falo, no geral, de todos os segmentos sociais, incluindo-os também, mas sempre com as necessárias ressalvas que toda generalização exige. A ressalva deve se situar especialmente no setor da integração social daqueles que sempre foram descriminados e estão num admirável processo de amalgamento. Processo aceito pela sociedade, que é irreversível e constitui um exemplo de avanço civilizatório extraordinário. Há de se anotar que há algumas lamentáveis exceções que resistem ao aprimoramento da sociedade.

Pois bem, dentro desse quadro é preciso realçar figuras humanas exemplares com as quais convivi. Devem ser mencionadas para preservar-lhes a memória e como exemplo.

Vou me referir agora a José Eduardo Loureiro, advogado, ex-presidente da OAB SP e um homem admirável pela sua cultura, retidão de caráter, coerência, simplicidade e alguma maravilhosa excentricidade.

Aspecto relevante para mim foi sempre a sua invejável autenticidade. Loureiro era de uma fidelidade absoluta para consigo mesmo. Não transigia com suas ideias e com seu modo de ser por vezes original e singular. Dando respaldo a tais características ele era portador de coragem para resistir às opiniões e palpites dos amigos e conhecidos que lhe sugeriam mudanças, coragem para sempre com grande senso de humor continuar a ser o que sempre foi.