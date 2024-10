Tentativas de regulamentar os discursos online esbarram sempre na possibilidade de censura prévia proibida pelo texto constitucional - censura é o grande mal combatido pela democracia, qualquer possibilidade de regulação é vista como uma Caixa de Pandora, que se deve evitar- , com partidários de um lado não querendo debater qualquer possibilidade de imposição de regras de compliance comuns em empresas de grande porte, com medo de limitar a liberdade; do outro lado temos aqueles que querem regras rígidas para as empresas e usuários, temendo o impacto negativo ocasionado as pessoas, mas sem se atentar que limitação exacerbada diminuirá a liberdade das pessoas, ou seja, será dado veneno ao enfermo querendo a sua cura.

É uma tarefa difícil encontrar uma definição que agrade a todos, isso decorre das sutilezas inerentes a linguagem, a diferença entre significante e significado (matéria-prima da ironia); uma tentativa de reduzir totalmente a linguagem para um algoritmo, seria diminuir a complexidade do mundo, como o conto do canário de Machado de Assis, no qual este reduz a compreensão do mundo ao que conhece no momento, sem se importar ao que há, além disso, e nem o que foi antes. O meio-termo é o adequado, pois uma limitação excessiva, com vistas a segurança do ambiente, será uma escravidão; por outro lado, uma liberdade sem regras, gerará o temor de uma terra sem lei, na qual são permitidos crimes.

A literatura já nos ensinou das sutilezas da linguagem, no discurso de Marco Antônio, na peça “A morte de César” de Willian Shakespeare, para a plateia, apesar de em momento algum sugerir violência em seu discurso contra os senadores que mataram César, inclusive começa elogiando, torna-se claro que é apenas um recurso de persuasão, ao qual incita a revolta na população que acaba invadindo o senado e caçando os assassinos.

Assim, podemos refletir na impossibilidade de o algoritmo dar destaque aos discursos online, aqueles que atentam contra as cláusulas pétreas da constituição federal, bem como um dever de compliance das empresas para essas atitudes, quando efetuadas por agentes com grande poder de engajamento, mereçam uma fiscalização maior das plataformas.

O algoritmo nunca poderá definir o que pode ou não ser dito na internet, mas é uma ferramenta que auxiliará com a supervisão humana nessa tarefa gigantesca, como em tempos passados serviu para superar a gigantesca febre de e-mails spam que inundavam nossas caixas de mensagens.