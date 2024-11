Este tipo de litigância visa, muitas vezes, a exploração de brechas legais ou processuais ou até mesmo judiciais para finalidades outras que não a solução justa do conflito, mas do puro ganho financeiro. Ao desvirtuar o uso da máquina judiciária, a litigância predatória prejudica o pleno funcionamento do sistema de justiça, ferindo, por extensão, os direitos das partes legítimas que aguardam por uma solução célere e eficaz para suas demandas, além de onerar os contribuintes.

Já no plano normativo, o termo “litigância predatória” não possui previsão literal no ordenamento jurídico federal. No entanto, o Código de Processo Civil prevê o combate à litigância de má-fé (arts. 79 a 81), o que inclui práticas abusivas e sistemáticas que deturpam o uso do Judiciário para objetivos outros que não a tutela de direitos legítimos. Na mesma toada, o Código Civil proíbe o abuso de direito, instituto que pode naturalmente ser aplicado ao ramo processual, dado que processo é instrumento e não pode ser abusado. Até porque o campo o Direito Privado oferece flexibilidade normativa para a construção jurisprudencial favorável a preservação do sistema público. Afinal, já temos um dos judiciários mais caros do mundo em percentual do PIB e gastamos muito mais em disputas do que em saneamento básico, por exemplo.

Os efeitos deletérios da litigância predatória são notórios e por limitação de escopo não poderemos trabalhar aqui, mas ela requer um estudo desapaixonado, baseado em dados e evidências e longe de interesses corporativos.

Diante do exposto, resta claro que o enfrentamento da litigância predatória não se confunde com a tentativa de restringir o direito de acesso à Justiça ou criminalizar o exercício da advocacia. Ao contrário, trata-se de uma atuação destinada a preservar o Judiciário contra o uso abusivo e arbitrário de seus mecanismos por qualquer uma das partes. A existência de normas e diretrizes que permitem o combate à litigância predatória visa, sobretudo, desestimular práticas nocivas e assegurar que o Judiciário permaneça acessível, eficiente e focado na resolução de conflitos com substância e relevância.

Tais medidas têm como alvo condutas específicas, pontuais e, em geral, restritas a um número limitado de agentes que, ao explorar o sistema de forma abusiva, comprometem os interesses de todos.