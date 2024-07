Critica tudo aquilo que já se escreveu sobre o florentino, pois “para entender Dante em suas alturas e profundezas; para entender Dante homem, poeta, profeta; Dante vivo e inteiro...é preciso aproximar-se da sua grandeza integral tanto quanto é possível a nós pequenos; é preciso possuir um espírito que seja, ao menos, reflexamente dantesco. E é justamente isto que falta, quase sempre, aos dantistas, aos dantólogos e aos dantômanos. São, esses, anêmicos a tratar de um sanguíneo; formigas a trepar num leão”.

Escrever sobre Dante é fácil. O que é difícil é captar sua alma. Pois “Dante é chama e fogo” e os que escrevem sobre ele “permanecem mornos ou frios, como se estivessem a tratar de destroços fósseis. É vida, e eles ficam inertes. É luz, e eles permanecem opacos. Dante é Pujança, e eles fracos e indolentes. É ardor de fé moral e messiânica, e eles são, geralmente, homens que nem de longe sentiram a tortura do divino. Mas, no dizer do próprio Dante, “é coisa enfadonha querer demonstrar o que é bastante claro”.

A partir daí, Papini vai dissertando sobre “Dante, nosso irmão”. Ambos são florentinos, são toscanos, são católicos. “Dante legendário”, dizendo que as lendas exageram, deformam. Para Papini, é preciso faze por Dante o que Sócrates fez pela filosofia: reconduzi-lo do céu à terra. Embora se tenham edificado monumentos majestosos, seria oportuno enxergá-lo em suas dimensões reais: “é tempo de remodelarmos sua figura autêntica de homem vivo. E isso não com o fim de rebaixá-lo, o que nele há de grandioso resiste a toda tentativa de nós outros pequenos – mas para melhor o entendermos. Um gigante, como é Alighieri, não precisa de saltos postiços, nem de pernas de pau”.

Acrescenta Papini que, “em cada homem, grande ou pequeno, há uma mistura, como dizia o poeta, de fogo e de esterco. Porém, só poderão ser grandíssimos, como Dante, aqueles homens que souberam livrar-se dos elementos ignóbeis ou souberam queimá-los para tornar mais viva a chama”.