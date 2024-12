Opinião | Mais uma proposta de anistia

A própria história brasileira é farta de exemplos nesse sentido. Basta lembrar fatos ocorridos após a queda da ditadura militar e a redemocratização do país, entre 1985 e 1988. Um desses acontecimentos foi o debate sobre a responsabilização dos envolvidos nos trabalhos mais sujos do período ditatorial iniciado em 1964. Após o restauração da democracia, as Forças Armadas não foram devidamente enquadradas e incriminadas, como lembrou o próprio Bolsonaro no seu pedido de anistia em causa própria. Com isso, os militares – e entre eles Bolsonaro e aqueles que estão em seu entorno - continuaram acreditando que detinham um “poder moderador” nos mesmos moldes daquele que foi previsto pela Constituição imperial outorgada em 1824 por d. Pedro I, o que lhes permitiria desestabilizar as instituições democráticas e a ordem jurídica quando seus interesses e vontades não fossem atendidos.

A história política latino-americana contém exemplos marcantes. Eles mostram que, em alguns países que restabeleceram o Estado de Direito após anos de ditadura militar, vários dirigentes eleitos pelo voto popular careceram de força quando precisaram enquadrar oficiais que afrontaram liberdades públicas e direitos fundamentais que haviam prometido cumprir. Em vez de exercer sua autoridade, esses dirigentes contemporizaram, contentando-se com negociações e concessões destinadas a evitar punições exemplares ... em nome da pacificação. Não compreenderam assim que, quanto mais lenientes foram e quanto mais se deixaram levar por propostas de anistia, mais abriram caminho para novas períodos de instabilidades institucional. Essa é a lição a ser aprendida: parte significativa do bolsonarismo sempre foi antidemocrática por princípio. Sempre foi integrada por cidadãos insatisfeitos com as decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral tomadas com base no que chamam de “corporativismo doentio” de seus magistrados.

A partir de algumas conquistas políticas e de muita repressão policial e militar, a geração a que pertenço aprendeu com muito sofrimento os perigos subjacentes à contemporização daqueles que jamais respeitaram o princípio da responsabilidade na vida pública. A história brasileira moderna e contemporânea ensina que, quando não há punição exemplar para quem atentou contra o Estado democrático e recorreu à violência destrutiva, o Estado de Direito tende a ser corrido com o tempo. Esse é o preço que o país até hoje continua pagando por não ter desenvolvido, ao longo de sucessivas gerações, uma cultura jurídica de firme oposição às brutalidades e os crimes cometidos por quem defende regimes ditatoriais e, graças ao instituto da anistia, jamais é responsabilizado por suas iniciativas destrutivas.

Por isso, a proposta de anistia de Bolsonaro feita em nome da pacificação da sociedade, não merece o menor crédito. Se o Brasil tivesse se desenvolvido subordinando todos – inclusive militares – ao império da lei, certamente teria se desenvolvido de um modo mais democraticamente consistente no plano institucional. E, com isso, teria tido um destino menos sujeito a golpes de militares indignos da farda.