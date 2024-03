PF intima Mauro Cid para novo depoimento no próximo dia 11

O depoimento ocorre após a abertura da fase ostensiva da Operação Tempus Veritatis - apuração sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado - e a tomada de depoimentos de vários investigados. Intimado, Bolsonaro se calou diante dos investigadores.

De outro lado, o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, confirmou à PF ter participado de reuniões, com Bolsonaro, na qual foi discutida uma ‘minuta de golpe’, que previa a realização de novas eleições após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas e até a prisão do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

O que abasteceu as apurações da Tempus Veritatis foram as mensagens encontradas no celular de Mauro Cid. Os diálogos implicam diretamente Bolsonaro, indicando que o ex-presidente teria participado da redação da minuta, ‘enxugando’ o texto.