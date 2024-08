As ponderações de Moraes constam do despacho que o ministro assinou no último dia 16 determinando a abertura do inquérito que gerou uma nova onda de críticas ao ministro. No bojo da investigação, a Polícia Federal ouviu nesta quinta-feira, 22, o ex-chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, Eduardo Tagliaferro.

A investigação visa apurar a “possível origem criminosa do vazamento” de diálogos de Tagliaferro e cita expressamente a Polícia Civil de São Paulo, como mostrou o Estadão. Moraes apontou “notícias nas redes sociais” ligando acesso às mensagens a um “possível vazamento de dados”no âmbito da Polícia envolvendo os diálogos do perito computacional.

Moraes usou o guarda-chuva do inquérito das fake News para determinar a instauração do inquérito. Argumentou que a apuração aberta em 2019 também tem como objeto o vazamento de informações e documentos sigilosos, “com o intuito de atribuir e/ou insinuar a prática de atos ilícitos por membros da Suprema Corte”.

Na avaliação do ministro, o vazamento e a divulgação de mensagens dos servidores do TSE e do STF são “novos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem por um um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito”.