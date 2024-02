De acordo com secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, o crescimento significativo no período com o Bolsa Família, subvenções de custeio, renúncias com o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), compensações a estados e municípios e, em especial, os precatórios, entre outros, prejudicaram o desempenho fiscal.

Diante desse cenário, no apagar das luzes de 2023, foi publicada a Medida Provisória (MP) nº 1.202, que: (a) introduziu a desoneração parcial da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento; (b) revogou benefícios concedidos no PERSE e (c) limitou a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente.

Após pouco mais de um mês da sua edição, a referida MP tem trazido diversas discussões no tocante à sua constitucionalidade e à busca efetiva de controle da renúncia fiscal nas contas públicas.

A reoneração gradual da folha gerou grande preocupação, pois a MP revoga a prorrogação do benefício para 17 setores da economia, concedida até 2027 pela Lei nº 14.784/23, em violação à legalidade, segurança jurídica e não surpresa, tendo em vista a mudança repentina no planejamento orçamentário e financeiro das empresas beneficiadas. A comoção pública levou o governo a reavaliar a proposta, que prevê o retorno do recolhimento de 20% sobre a folha de pagamento, no lugar de alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta.