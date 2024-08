A proposta era inegociável. Estava em Verona e cuidou de buscar outro abrigo. Escolheu Ravena. Não há certeza de quanto tempo ali viveu. Nem se ali lecionou ou se teve discípulos particulares ou moços que depois vieram a se gabar de terem sido seus discípulos. É provável que em Ravena escreveu os últimos cantos do “Paraíso”, a mesma cidade em que teve início a última etapa do Império de Roma. Foi de Ravena que partiu Cesar para transpor o Rubicão. E também foi em Ravena que foi encarcerado o último imperador do Ocidente, Rômulo Augustulo. Igualmente em Ravena foi derrotado e morto o primeiro bárbaro que ousou substituir os sucessores de César: Odoacro.

Eram recordações cristãs, contudo, que provavelmente comoveram Dante em Ravena: as histórias dos santos Romualdo e Pedro Damiani, que mereceram menção em sua Divina Comédia. O último era o que mais sensibilizava o poeta, pois fora quem estigmatizara, com dantesca crueza, os vícios imundos de muitos prelados.

Embora acolhido em Ravena, é de se observar que Dante não tornava felizes as pessoas as quais amou, nem às que o amaram. A mãe morreu-lhe poucos anos depois de o dar à luz. O pai, perdeu-o ainda menino. Guido Cavalcanti, o primeiro amigo, morreu moço. Beatriz, a amada que eternizou em sua obra, faleceu aos vinte e seis anos. O alcaide de Ravena, Guido Novello, neto de Francisca de Rimini, não sobreviveu um ano após à morte de Dante.

Em Ravena, Dante conviveu com notários e poetas menores, pessoas medíocres e que não podiam compreender o estado de sua alma ferida e a estatura de sua poesia. Papini chega a ser cáustico: “Está escrevendo os cantos do Paraíso, os cantos mais perfeitos e celestiais de seu poema, e vê-se cercado de tabeliães e poetastros de quarta ordem. Até os filhos eram, como se pode ver do que eles deixaram, inteligências mesquinhas, muito pouco elevadas... Em suma, Dante é uma águia que tem que se contentar com a companhia de pássaros e urubus”.

À falta de vivos, Dante se distrai com os mortos. Pressentia que o fim da “Comédia” precederia muito pouco o fim de sua existência. Solitário entre os homens, como – aliás, - sempre o fora, repelido e proscrito pela pátria, sorveu o cálice do olvido. Morreu aos 14 ou 15 de setembro de 1321, talvez identificando em sua jornada uma dura sequência de desgraça e desenganos. Só depois de morto é que seu berço natal disputou seus despojos. Em sua defesa e glória falaria, pelos séculos que viriam, a imorredoura obra da “Divina Comédia”. Mas as glórias tardias, sempre frias, realmente compensam os sofrimentos tangíveis de sua existência?