Opinião | Novembro Azul: conscientizar passa por desconstruir masculinidade tóxica que afasta homens de exames

A personagem Raquel, interpretada por Helena Ranaldi, apanhava com uma raquete de tênis do marido Marcos, personagem interpretado por Dan Stulbach, na novela Mulheres Apaixonadas. Era o ano de 2003. Nesse mesmo ano, uma mulher foi assassinada pelo esposo em Nova Monte Verde, uma pequena cidade do extremo norte mato-grossense. Antes, ela foi à delegacia em busca de ajuda, mas recebeu do escrivão a resposta “você está assistindo muita novela;” era uma clara referência à personagem Raquel da novela Mulheres Apaixonadas. Nunca me esqueci desse caso, foi o primeiro homicídio em que trabalhei. Após a Lei Maria da Penha em 2006, mulheres vítimas de violência passaram a ser acolhidas nas delegacias de polícia, seja com medidas protetivas, seja com inquéritos policiais.

Com base na revolução trazida pela lei Maria da Penha, acredito que o direito penal, ultima ratio, possa inibir mais comportamentos masculinos tóxicos. Refiro-me, principalmente, ao movimento Red Pill, cujas premissas, bastante divulgadas na Internet, colocam as mulheres em uma posição de inferioridade em relação ao homem, classificando mulheres em tipos, mais ou menos valiosos. Essa ideologia é perniciosa, inclusive porque nós, homens, principalmente na adolescência e juventude, buscamos a adequação ao julgamento social de outros homens. Atribuo à adolescência, com suas bravatas e amigos, parte significativa dos preconceitos masculinos que me leguei e que ainda tento desconstruir.

2. Desde Rousseau, no Emilio ou Da Educação, muitos de nós acreditam na formação de um ser humano, criança e adolescente, justo e bom através da educação, apesar da sociedade corrupta.