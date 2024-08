Houve caso fortuito ou força maior, o que apontamos no Direito, para justificar a ausência de nexo de causalidade para fins de reparação civil? Há responsabilidade criminal pela omissão do dever de cuidado de alguns dos partícipes na manutenção e/ou condução da aeronave? Todas as conjecturas são formuladas e os prudentes reafirmam ser temerário antecipar qualquer juízo de valor porque a fase é de investigação e as caixas pretas foram recuperadas de forma intacta, o que possibilitará, segundo eles, ter certeza sobre as causas reais do acidente que ceifou a vida de 62 pessoas e, por cascata, um sem número de pessoas- amigos e familiares- que precisarão assumir a missão de ressignificar a vida após essa tragédia.

A par dessas questões que aqui só estão sendo apresentadas como simples relatório prefacial, apresento a minha indignação, que passo a externar:

Todos sabemos que a aviação civil nacional é regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica- Lei 7565, de 19/12/86 contando com a imperiosa supervisão da ANAC- Agência nacional de aviação, que reguladora do setor. Sabemos, também, que nos contratos de transporte aéreo, principalmente os de âmbito nacional, rege o Código de Proteção e Defesa do Consumidor- Lei n. 8078, de 11/09/90 diante da relação de consumo caracterizada não só pela forma difusa na sua prestação como também pela irretorquível vulnerabilidade dos passageiros (consumidores), que aderem ao sistema de transporte pela boa-fé nutrida pela confiabilidade da prestadora de serviço na condução até o destino incólumes, e em segurança.