Ao longo dos anos, os jogos foram evoluindo e sendo adaptados às culturas de cada povo até chegarem aos dias atuais sendo conhecidos como Board Games. Este nicho vem ganhando cada vez mais destaque, com diversas modalidades, títulos e autores, com um grande investimento em espaços específicos para este fim. Em São Paulo há várias casas de Board Games onde as pessoas se reúnem para se divertirem, e o online não é permitido. Há lugares que têm até cardápio de jogos, onde você pode escolher os seus jogos preferidos ou conhecer alguns que nunca tenha jogado. Há também os encontros mensais e anuais, os quais proporcionam entretenimento e contato com os lançamentos de mercado.

Confesso que saber o quanto este mercado está crescendo e ganhando cada vez mais adeptos, me deixa animada principalmente porque entendo a importância de ter momentos de lazer e também por ser adepta desta brincadeira.

Através da minha experiência com esta atividade lúdica, experiência esta que envolve desde jogar com meus pacientes, principalmente crianças, quanto à minha vivência pessoal com este universo, que a princípio parecia apenas um divertimento sem muita importância, comecei a observar o quanto é benéfico a prática dos jogos de tabuleiro, pois em um ambiente onde há trocas de ideias, acolhimento, senso de pertencimento, fortalecimento dos laços de amizade, são criados momentos de relaxamento e descontração, diminuindo a tensão e o estresse do dia a dia; há interações entre as pessoas; desenvolvimento das funções cognitivas como pensamento estratégico, memória, atenção, percepção, raciocínio lógico e outros; aprimoramento do aprendizado em lidar com a frustração da perda; enfrentamento de desafios; exercício da criatividade e momentos de alegria. Todos estes aspectos podem colaborar para que as pessoas se sintam mais equilibradas mental e emocionalmente para lidarem melhor com as dificuldades da vida.

Aqui em casa temos o hábito de reunir os amigos, uma vez por semana, para jogar jogos de tabuleiro. E eles são muitos, temos mais de 150 jogos catalogados em nossa estante, e que delícia é poder compartilhar momentos de descontração com amigos e familiares queridos. Quando nos reunimos com os amigos ou com os familiares, estabelecemos uma interação social que é de extrema importância para o nosso bem-estar emocional, pois a falta desta interação pode ser um estímulo para o desenvolvimento do estresse, depressão e crises de ansiedade.