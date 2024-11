A história do Direito é marcada pela evolução contínua: se, no princípio, o desafio era aplicar a legislação inscrita em tábuas de barro, com precisas cinzeladas, o problema agora é interpretar leis e fazer justiça no cenário em que as novas tecnologias de informação, paulatinamente e de modo irrefreável, tornam-se ubíquas, ao exercer funções antes reservadas às pessoas. Por mais avançadas que sejam, ferramentas de IA não ponderam – e muito menos compreendem de forma humana, com sentimento – as consequências práticas de uma determinação judicial na vida das pessoas. Podem até sugerir redações de textos, depois de incontáveis cálculos e cruzamentos de informações, porém, falta-lhes o essencial: o discernimento que só uma vida de experiências tangíveis é capaz de proporcionar.

Foi com essa preocupação que a União Internacional de Juízes de Língua Portuguesa (UIJLP), reunida em Assembleia Geral Ordinária no primeiro dia de novembro, aprovou a “Carta de Foz do Iguaçu” (em referência à cidade paranaense que sediou o evento), que traça diretrizes para o uso das ferramentas de IA na Justiça. Mais do que um protocolo de ação, a manifestação de princípios éticos inaugura uma linha de prevenção contra a virtual desumanização do Judiciário, assentando que as tecnologias de IA, embora se constituam como aparelho auxiliar, nunca ocuparão o lugar dos juízes. Em outras palavras: jamais deverão gozar de autonomia, mesmo se factível, para produzir decisões nos processos em julgamento.

As ferramentas de IA devem contribuir para a independência do Judiciário, operando como um dispositivo de apoio, e não como um segundo agente, ou juiz paralelo. Todo texto sugerido pela IA precisa passar por revisão, alteração, análise e ponderação do magistrado, para verificar a compatibilidade com o julgamento do juiz. Em um sistema que preza pela imparcialidade na distribuição de justiça, o veredicto – que tem o condão de transformar profundamente a realidade dos cidadãos – há de permanecer em mãos humanas, o que reafirma a indelegabilidade da jurisdição.

Nossa comunicação tem personalizado as tecnologias de IA – e a forma como nos expressamos é relevante. As tecnologias de IA na Justiça são ferramentas de trabalho, que trazem benefícios e riscos, porém não devemos tratá-las como sencientes. O risco é o de perdermos a dimensão humana da atividade jurisdicional, o que é potencializado pelo uso das novas tecnologias. Embora possam sugerir textos aceitáveis para casos concretos, não substituem a necessidade de um juiz, que julga com empatia e humanismo.