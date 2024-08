A EMBAG não apenas promove a divulgação do código-fonte de softwares desenvolvidos ou contratados pela administração pública suíça, mas também estabelece diretrizes para a cooperação entre diferentes níveis de governo e com entidades privadas no uso de tecnologias. A lei aborda questões cruciais como interoperabilidade, compartilhamento de dados e a criação de padrões de abertura de sistemas, estabelecendo uma estrutura normativa que busca equilibrar a inovação tecnológica com a proteção de dados e a segurança da informação.

Um aspecto notável da EMBAG é a previsão da criação de um repositório central para códigos-fonte, bancos de dados, e outros recursos, facilitando o compartilhamento de conhecimento entre diferentes órgãos governamentais e até mesmo com empresas e entidades do setor privado. Esta abordagem não apenas promove a eficiência e a redução de custos, mas também fomenta um ecossistema de inovação mais amplo e inclusivo, contribuindo, assim para o contínuo avanço e para a segurança da estrutura tecnológica do Estado.

No contexto desta significativa mudança na Suíça, é oportuno questionar como – e se – o Brasil pode se inspirar e até mesmo ir além das iniciativas estrangeiras. Como propus na tese de doutorado que defendi na PUC/RS e na Universidade de Granada (Espanha), é importante discutirmos a modificação da legislação brasileira de licitações e contratações públicas, de modo a priorizar a contratação de sistemas de inteligência artificial de código aberto para a administração pública.

Tal proposta vai além da abordagem suíça, pois sugere uma postura ainda mais proativa em relação à transparência e auditabilidade dos sistemas de IA utilizados na administração pública. A adaptação da lei de licitações exigiria que todos os sistemas de IA contratados pela administração pública fossem de código aberto, salvo em casos de necessidade urgente e inexistência de opções open source no mercado.