Acerca desse último valor de indenização acordado sobre terra indígena (porque pertencente à União e nos termos do art. 20, inciso XI, da atual Constituição) é que residem críticas e mesmo estranhamento pelo desfecho dado ao caso, onde a própria União Federal e o Estado do Mato Grosso do Sul acabaram assumindo compromisso pelo desembolso de uma espécie de indenização aparentemente incompatível com o Texto Constitucional. Melhor esclarecendo, Entes Federados pagando por bem público de natureza especial que, por disposição constitucional, já pertenceria à esfera de propriedade da União.

Convém ainda lembrar que na Constituição de 1988 também se reconhece aos índios os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, sendo nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras indígenas, não gerando essa nulidade e extinção direito a indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da lei e quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (art. 231, parágrafo 6º). No caso específico dos não índios que se apropriaram de parte da Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, correm notícias de que serão também indenizados pelo valor da terra nua, como se proprietários dela fossem. Situação parecida com aquela reivindicada – mas sem sucesso - pelos desintrusados da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, a partir do ano de 2009 e no Estado de Roraima.

Em que pese alguns fazendeiros ocupantes daquele território tradicional terem apresentado títulos de propriedade conferidos pelo Poder Público desde o ano de 1903, expedidos na vigência da Constituição Republicana de 1891 e, bem por isso, válidos nos termos interpretativos da época, não obtiveram êxito nos requerimentos indenizatórios quanto ao pagamento do valor da terra justamente porque no art. 231 da atual Constituição se declararam nulos e extintos, não produzindo qualquer efeito jurídico, os atos que tenham por objeto a ocupação, domínio e posse das terras indígenas, não gerando com essa nulidade direito a indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé (art. 231, parágrafos 2º e 6º).

Acompanhei muito de perto os desdobramentos da demarcação e posterior julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do processo envolvendo a Terra Indígena Raposa Serra Sol, não apenas porque resido e trabalho no Estado de Roraima, mas sobretudo pelo motivo de que foi objeto da minha tese de doutoramento em direito e defendida junto a Pontíficia Universidade Católica do Paraná no primeiro semestre de 2009. Entendi e defendi justa a decisão proferida pela Suprema Corte para aquele caso específico, reconhecendo-se mesma área como de ocupação tradicional pelos povos Macuxi, Wapichana, Ingarikó, Taurepang e Patamona.