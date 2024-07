Por outro lado, sob a ótica do planejamento da cidade, o instituto do tombamento pode ser utilizado indevidamente para a defesa de interesses de particulares pequenos grupos, gerando ainda mais insegurança jurídica.

Por essa razão, é fundamental que os processos sejam conduzidos com critérios objetivos, reduzindo-se, ao máximo, a interferência na política urbanística e ordenação do território local de competência municipal, conforme destacado, inclusive, pelo órgão de tombamento do Município de São Paulo (CONPRESP) quando do parecer de abertura do processo de tombamento de centenas de imóveis no bairro dos Pinheiros.

Segundo o relator do referido processo é “imprescindível que se proceda o cotejo do estudo preliminar, de natureza histórica e arquitetônica, já acostado aos autos, com os prováveis impactos que eventual decisão final deste E. CONPRESP causará no regular desenvolvimento da política urbana municipal”.

Sob o aspecto judicial, malgrado os ônus acima destacados, o particular ainda poderá ser responsabilizado por eventuais danos ao bem tombado mesmo que não detenha mais a sua posse ou propriedade.