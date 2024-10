PF apreende quase R$ 2 milhões para compra de votos na Baixada Fluminense

Suspeito será investigado por corrupção eleitoral e lavagem de dinheiro Foto: Polícia Federal

A Polícia Federal prendeu na noite nesta quarta-feira, 2, na Baixada fluminense, um homem com R$ 1,9 milhão em espécie que seria usado para corrupção eleitoral. Ele foi abordado em um estacionamento localizado no centro de Duque de Caxias.

De acordo com a PF, o suspeito será investigado também por lavagem de dinheiro. Ele foi levado à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro, onde os agentes fizeram a contagem do dinheiro.

A ação foi coordenada pelo Grupo de Combate aos Crimes Eleitorais da PF no Rio e contou com o apoio de policiais federais da Delegacia de Defesa Institucional e do Grupo de Pronta de Intervenção.