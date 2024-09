PF faz buscas na casa de homem que tentou enviar 73 aranhas para a Alemanha via Correios

A diligência faz parte da Operação Arachne, que mira suposto crime de venda e exportação de animal da fauna silvestre sem a devida licença. O endereço vasculhado fica no bairro Residencial Novo Mundo, na cidade do interior paulista.

As investigações sobre o caso começaram após os Correios encontrarem, em outubro do ano passado, o pacote com as aranhas, que seria enviado para a Alemanha. Na caixa haviam 73 aranhas de uma família que inclui tarântulas e caranguejeiras. Do total, 43 eram tarântulas.

Segundo a PF, os animais estavam acondicionados em uma caixa de papelão, distribuídos em pequenos frascos plásticos sem alimentos. Na ocasião, as aranhas foram apreendidas e encaminhadas ao Ibama.