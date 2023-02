PF prende 'Mário Furacão' e 'Homem do Tempo' e procura mais um por atos golpistas em nova fase da Operação Lesa Pátria

Radicais invadiram sedes do Supremo, Planalto e Congresso. FOTO: WILTON JUNIOR/ESTADÃO - 8/1/2023 Foto: Estadão

A Polícia Federal (PF) colocou nas ruas nesta sexta-feira, 3, uma nova fase da Operação Lesa Pátria. A investigação se debruça sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro.

Esta é a quarta etapa da operação. Os policiais federais fazem buscas em 14 endereços. Duas pessoas foram presas preventivamente três pessoas e outra é procurada. Armas e aparelhos eletrônicos foram apreendidos.

Os mandados foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e miram endereços em Rondônia, Goiás, Espírito Santo, São Paulo, Mato Grosso e no Distrito Federal.

Um dos presos na operação é o empresário conhecido como Márcio Furacão, ex-presidente da Câmara de Lojistas de Rio Verde (GO), que se filmou ao participar da invasão ao Palácio do Planalto. "O povo não vai deixar ladrão governar o País", afirma no vídeo (assista acima).

Outro alvo de mandado de prisão é o sargento da Polícia Militar William Ferreira da Silva, conhecido como 'Homem do Tempo', que fez vídeos subindo a rampa do Congresso Nacional e dentro do STF. Com a repercussão da gravação, ele negou ter participado dos atos de vandalismo. "(Em) nenhum momento participei da deterioração de algo, estava divulgando toda situação", disse em comunicado.

Os alvos da operação são investigados por seis crimes:

- Abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

- Golpe de Estado;

- Dano qualificado;

- Associação criminosa;

- Incitação ao crime;

- Destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

A primeira fase da Operação Lesa Pátria, no dia 20 de janeiro, prendeu cinco suspeitos de participação, incitação e financiamento nos atos golpistas. Na semana passada, a PF abriu a etapa mais recente da investigação e prendeu Maria de Fátima Mendonça, idosa de 67 anos que viralizou ao dizer em um vídeo que ia 'pegar o Xandão'. O sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, conhecido como Léo Índio, foi alvo de buscas na mesma operação.