PF informa ao Supremo que recebeu mais de 4 mil horas de gravação do dia 8 de janeiro e que perícia está em andamento

Imagens da invasão aos prédios do STF, Congresso e Planalto estão sendo periciadas pela Polícia Federal. Foto: Reprodução

A Polícia Federal (PF) informou ao Supremo Tribunal Federal (STF) neste domingo, 23, que não concluiu a análise das filmagens do dia 8 de janeiro.

Em ofício enviado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações sobre os atos golpistas, o delegado Raphael Soares Astini afirma que as imagens estão sendo periciadas.

A PF recebeu 4.410 horas de gravação do circuito interno do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do próprio STF. Há ainda 129 GB de vídeos publicados nas redes sociais.

"Os vídeos foram encaminhados para os Institutos de Criminalística e Identificação Nacional", informa o delegado. "Estão sendo realizadas as perícias e análises para as deliberações pertinentes."

Por ordem de Moraes, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) entregou ontem registros de 33 câmeras do Palácio do Planalto. As imagens foram compartilhadas depois que a CNN teve acesso a trechos das gravações, que mostram servidores do GSI interagindo tranquilamente com os vândalos.

O material tornado público mostra, além da depredação ao patrimônio, agentes do GSI cumprimentando invasores e até uma tentativa de arrombamento a um caixa eletrônico. Uma discussão entre ministros do primeiro escalão do governo também foi registrada.

O ministro também determinou que a PF tome o depoimento de todos os servidores do Gabinete de Segurança Institucional que estavam no Palácio do Planalto durante a invasão. O coronel da reserva Marco Gonçalves Dias, o G. Dias, ex-chefe do GSI, foi ouvido na sexta-feira. Ele pediu exoneração após a repercussão das imagens. Outros nove servidores serão ouvidos ao longo deste domingo.