PGR denuncia influenciador que ameaçou ‘caçar’ ministros do STF

A denúncia menciona uma série de publicações nas redes sociais com ofensas e ameaças aos ministros. O influenciador chegou a convocar seus seguidores a invadir o prédio do STF e a “pendurar os ministros de cabeça para baixo”. Em outra publicação, defendeu uma “luta armada” para destituir os membros do tribunal.

“Está aberta a temporada de caça aos ratos do STF e eu sou a ratoeira”, afirma em um dos vídeos publicados na internet. “Tá na hora do cidadão de bem, não só entrar pra dentro do STF, mas de botar pra fora desse País, pra fora, expulsar do Brasil, esses juízes corruptos e essa esquerda nefasta.”