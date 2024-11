Plano ‘Punhal Verde e Amarelo’: PF espreita dez generais na trama golpista de grupo de Bolsonaro

O Estadão pediu via Comunicação do Exército e da Marinha manifestação dos militares citados no inquérito da PF. O espaço está aberto. Em nota divulgada no dia da operação, o Exército afirmou que a Força “não se manifesta sobre processos em curso, conduzidos por outros órgãos, procedimento que tem pautado a relação de respeito do Exército Brasileiro com as demais instituições da República”. As defesas dos presos na operação desta terça-feira, 19, não se manifestaram.

O alvo principal da ofensiva foi um general: Mário Fernandes, ex-secretário-executivo do governo Bolsonaro. A partir de seu celular, a Polícia Federal encontrou conversas em que ele e colegas de farda reclamavam sobre o Alto Comando do Exército, dizendo que ele “tinha que acabar” e pregando: “Quatro linhas da Constituição é o c...”. Os diálogos são efusivos e mostram a insatisfação de alguns militares com o fato de a cúpula do Exército não ter embarcado no suposto plano para manter governo Bolsonaro após uma derrota nas urnas.

Com Fernandes a PF encontrou documentos cruciais para a investigação: o plano ‘punhal verde amarelo’, que previa o envenenamento de Lula e o assassinato de Moraes a bomba; e uma minuta de gabinete de crise que “pacificaria” o País após a ruptura, sob a chefia de aliados de primeira hora de Bolsonaro: os generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto.

Com outros alvos da ‘Contragolpe’, também militares, foram localizados: com o major Rafael de Oliveira, arquivo e mensagens relativas à operação ‘Copa 2022′, que tratava da prisão/execução de Moraes, chegou a ser efetivamente aberta, mas acabou abortada de última hora; e com o tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, a chamada planilha do golpe, com mais 200 linhas descrevendo o passo a passo para a ruptura democrática.