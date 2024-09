...por dentro, pão bolorento! Os antigos resumiam bem a diferença entre o que se fala, o que se aparenta e a crua realidade.

PUBLICIDADE Isso vale para a situação do Brasil em relação ao mais grave perigo já enfrentado pela humanidade: as emergências climáticas. No cenário internacional, as idas e vindas por todos conhecida. A promissora potência verde, com Paulo Nogueira Neto colaborando com Gro Brudtland para elaborar o conceito de desenvolvimento sustentável (sabendo usar, não vai faltar), o heroísmo de Chico Mendes, a “grife verde” Marina da Silva. A elaboração da Constituição Ecológica, a erigir o nascituro à condição de sujeito de direito no artigo 225, dispositivo considerado a mais bela norma fundante produzida no século XX. A Eco 92, ocasião em que Mikhail Gorbatchev disse que o mundo teria mais trinta anos para mudar seus hábitos de consumo, senão o planeta continuaria a existir, mas prescindiria da espécie humana para isso. Depois, o retrocesso atroz. Repúdio até mesmo da base principiológica. Até chegar à miserável condição de pária ambiental. A retomada do discurso trouxe alento aos que resistiram na tímida esperança de dias melhores para a natureza. Só que existe um protagonismo aparentemente utópico na área externa e uma realidade deplorável no cenário interno.

Externamente, o Brasil preside o G-20, participará da Semana do Clima em Nova Iorque, da Cúpula da Biodiversidade na Colômbia e da Cúpula do Clima no Azerbaijão. Sediará a COP 30 em Belém do Pará daqui a alguns meses.

E aqui? A fumaça da Amazônia e do pantanal a atingir mais de dez Estados. A estiagem. A seca. A escassez hídrica terrível. A contaminação das represas de Guarapiranga e Billings, responsáveis pela água necessária à sobrevivência de milhões de brasileiros que vivem na Grande São Paulo.

A produção exagerada de tonelagem de resíduos sólidos que não chegam à reciclagem porque as concessionárias descumprem os compromissos e só pensam no dinheiro que vão tirar do povo que sustenta as administrações municipais.

Crescem os lixões, deixa-se o saneamento básico sem qualquer possibilidade de atendimento às necessidades da maior parte da população. Os lençóis freáticos se contaminam porque os poços artesianos são feitos sem fiscalização, às vezes sem licença. E os diagnósticos hídricos, geológicos, a avaliação dos riscos e das vulnerabilidades não são muito levados a sério.

Continuamos naquela condição de verborreicos e bizarros governantes, veiculando inverdades, semeando promessas, mas a quase nenhuma resposta concreta às carências tupiniquins.

Que tragédia a política brasileira. Como foi que o Parlamento, de poder o mais relevante, porque elabora as regras do jogo, foi chegar a essa casa em que se discutem emendas pix, orçamento secreto, derrubada de magistrados do STF, campanha para eleição dos favoritos dentro de cada casa do Congresso, fortalecimento de bancadas da bala, da bíblia, do jogo, do agro às vezes ogro, sem que exista a bancada do povo?