Por maioria, TJ de São Paulo declara constitucional indulto de Bolsonaro a PMs do Carandiru

Multidão de parentes e curiosos lota a entrada da Casa de Detenção de São Paulo e espera apreensiva pelo final do confronto entre detentos e policiais. Foto de outubro de 1992. Foto: Heitor Hui / AE

Os desembargadores do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo rechaçaram a alegação de inconstitucionalidade do indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro que beneficia policiais militares condenados pelo Massacre do Carandiru. Por 18 votos a 6, o entendimento foi o de que o perdão do chefe do Executivo é ‘discricionário’.

PUBLICIDADE A decisão do TJ paulista foi proferida em sessão realizada nesta quarta-feira, 7. O julgamento não foi transmitido porque a ação corre em segredo de Justiça. O massacre do Carandiru ocorreu na tarde de 2 de outubro de 1992 e chocou o mundo. Para conter uma rebelião no Pavilhão 9, a tropa de choque da PM invadiu o presídio, localizado na zona Norte da capital. Em alguns minutos havia 111 presos mortos. O debate foi retomado pela Corte paulista após um aval dado em junho pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. A Corte máxima ainda vai dar a palavra final sobre o decreto assinado por Bolsonaro no apagar das luzes de sua gestão. A liminar da ministra Rosa Weber (hoje aposentada) que suspendeu trecho do indulto de Bolsonaro segue em vigor. À época, a ministra considerou que a manutenção do indulto aos 74 policiais militares condenados no caso poderia resultar na ‘concretização de efeitos irreversíveis’.

O advogado Eliezer Pereira Martins, que defende os PMs, explicou que prevaleceu no julgamento o voto do desembargador Damião Cogan.

“Ele acompanhou a corrente do STF que afirma que a aferição da hediondez deve ter em conta o momento do crime e não o da edição do decreto, prestigiando assim a garantia constitucional da irretroatividade da norma penal mais gravosa, uma vez que os fatos se deram no longínquo ano de 1992 e o homicídio qualificado somente foi “etiquetado” como hediondo no ano de 1994″, explicou.