X tem até 20h07 para responder intimação de Moraes

A rede social X tem até 20h07 para responder à intimação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e informar quem será o novo representante da plataforma no Brasil.

PUBLICIDADE A intimação foi feita pela própria rede social, porque o escritório brasileiro da empresa foi fechado após atritos com o ministro. O prazo para resposta começou a contar a partir da publicação da ordem judicial. Ao final das 24 horas, a secretaria judiciária do STF precisa certificar no processo se houve ou não manifestação do X. Só depois disso Alexandre de Moraes vai decidir se a plataforma será penalizada.

Elon Musk e Alexandre de Moraes Foto: Trevor Cokley/Força Aérea dos EUA e Pedro Kirilos/Estadão

Ontem, Moraes mandou a secretaria do STF intimar o empresário Elon Musk, dono da empresa, por “meios eletrônicos”. A conta institucional do Supremo Tribunal Federal no X enviou a intimação, em resposta ao perfil oficial da plataforma. A conta pessoal do empresário também foi marcada na publicação.

É a primeira vez que o STF fez uma intimação pelas redes sociais.

Publicidade

Ao mandar intimar a plataforma, o ministro ameaçou suspender as atividades da empresa no Brasil.

Como mostrou o Estadão, Alexandre de Moraes tem respaldo dos colegas para disciplinar plataformas que se recusam a cumprir ordens judiciais, a exemplo do X. O tribunal avalia - e essa é uma percepção da maioria da corte - que o STF não pode admitir ameaças de descumprimento a decisões emitidas pelos ministros e pela Justiça brasileira de modo geral.