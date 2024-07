Procuradoria cobra R$ 1,7 bi do WhatsApp por ‘violações de direitos em política de privacidade’

Procuradoria e Instituto de Defesa de Consumidores acentuam que, ao adotar a versão atual de sua política de privacidade, Whatsapp ‘deixou de esclarecer os usuários sobre as alterações e praticamente os forçou a manifestar anuência’ Foto: Nilton Fukuda/Estadão

O Ministério Público Federal e o Instituto de Defesa de Consumidores (Idec) ajuizaram ação civil pública para que o Whatsapp seja condenado a pagar indenização de R$ 1,733 bilhão por supostos danos morais coletivos, entre outras obrigações.

PUBLICIDADE Segundo a ação, ‘sem apresentar informações adequadas sobre as mudanças de sua política de privacidade em 2021, a empresa violou direitos dos usuários do aplicativo no Brasil ao forçar a adesão às novas regras e, com isso, viabilizar a coleta e o compartilhamento abusivo de dados pessoais com outras plataformas do Grupo Meta, entre elas o Facebook e o Instagram’. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (Anpd) também é alvo da ação. A reportagem do Estadão pediu manifestação do WhatsApp e da Agência. O espaço está aberto.

A indenização exigida baseia-se em valores que o Whatsapp já foi condenado a pagar na Europa por irregularidades semelhantes, considerando-se a proximidade das legislações brasileira e europeia sobre proteção de dados, destaca a Procuradoria.

A ação civil ajuizada na Justiça Federal sustenta que, de 2021 a 2023, a União Europeia impôs à empresa multas de 230,5 milhões de euros por ‘omissões e ilegalidades na política de privacidade do aplicativo que ampliaram o compartilhamento de informações pessoais dos usuários no continente’. Após recursos, as sanções foram mantidas judicialmente.

Ao adotarem a quantia em euros como parâmetro para indenização no Brasil, a Procuradoria e o Idec levaram em conta a conversão monetária e o fato de que o país é um dos maiores mercados do Wahtsapp no mundo - cerca de 150 milhões de usuários - para chegarem ao valor estabelecido de R$ 1,733 bilhão.

O montante é compatível com a capacidade financeira do Grupo Meta, que em 2023 registrou lucro de US$ 39 bilhões. Caso a Justiça Federal acolha o pedido de condenação, o pagamento não será destinado individualmente aos usuários lesados, mas a projetos financiados pelo Fundo de Defesa de Direitos Difusos.

Além da indenização, o MPF e o Idec pedem que o Whatsapp seja obrigado a ‘interromper imediatamente o compartilhamento de dados pessoais para finalidades próprias das demais empresas do Grupo Meta, como a veiculação personalizada de anúncios de terceiros’.

A ação requer também que o aplicativo disponibilize funcionalidades simples que permitam aos usuários o exercício de seu direito de recusar as mudanças trazidas pela política de privacidade da plataforma a partir de 2021 – caso não estejam de acordo com seus termos – ou mesmo de voltar atrás e cancelar a adesão que eventualmente já tenham feito a essas regras, sem que, com isso, sejam proibidos de continuar utilizando o serviço de mensageria.

Segundo a ação, as práticas do Whatsapp ‘desrespeitam vários dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD, Lei 13.709/18), entre eles o direito conferido aos cidadãos de estarem amplamente informados e livres de coação ao manifestarem o consentimento para que seus dados pessoais sejam utilizados no mercado’.

A ação afirma que ‘as irregularidades violaram também garantias previstas no Marco Civil da Internet e no Código de Defesa do Consumidor’.

Sem transparência

A Procuradoria anotou que ao implementar a versão atual de sua política de privacidade, o Whatsapp deixou de esclarecer os usuários sobre as alterações que seriam feitas e praticamente os forçou a manifestar anuência a essas mudanças.

O anúncio veio no início de 2021, no auge da pandemia de covid-19, quando o uso do aplicativo se fazia ainda mais necessário para a comunicação com parentes e amigos, a solicitação de serviços e o acesso a notícias.

“A partir de janeiro de 2021, ao abrir o Whatsapp, milhões de brasileiros se depararam com um aviso breve e genérico sobre as alterações nas condições de privacidade”, acentua o MPF. “O alerta apontava que todos deveriam aceitar os novos termos até o mês seguinte; do contrário, teriam seu acesso impedido ao aplicativo.”

O MPF e o Idec assinalam que induzidos a acreditar que se tratava de uma exigência para seguir utilizando a plataforma, muitos usuários simplesmente clicaram em “concordar” – opção que aparecia em destaque na mensagem.

Em alta Política 'Me envie um novo cheque': carta de Carlos Bolsonaro para banco na Flórida entra na mira da PF Datena não crava candidatura a prefeito, critica Nunes e Bolsonaro e nega trair Tabata Privatização da Sabesp atrai mais de 300 investidores globais na oferta pública “Esse gesto aparentemente banal tornou uma série de informações pessoais suscetíveis ao compartilhamento com as empresas coligadas do Grupo Meta”, diz a ação. “O Whatsapp garante a inviolabilidade do conteúdo das mensagens trocadas por meio do aplicativo, mas tem acesso a diversos outros dados relativos a elas e aos usuários, como seus nomes completos, fotos dos perfis, listas de contatos, os grupos e as comunidades que integram e até mesmo suas localizações, o tempo de uso da plataforma, os modelos de seus smartphones e o nível de carga da bateria dos aparelhos”, diz o MPF. “É a coleta e a disponibilização dessas informações que, sem saber, muitas pessoas acabaram autorizando.” Os dados e metadados coletados pelo Whatsapp sinalizam hábitos, preferências e características dos usuários, como o nível socioeconômico, os horários que acordam ou vão dormir e os estabelecimentos que costumam frequentar, pontua a ação. Na avaliação do MPF, essas informações ‘são muito valiosas’ porque, quando compartilhadas com o Facebook e o Instagram, podem ser cruzadas com outras bases de dados e, assim, permitir o direcionamento de anúncios e conteúdos pagos e a sugestão de perfis para seguir nas redes sociais, entre outras ações que geram engajamento e expressivos lucros atualmente.

“Mesmo aqueles que resistiram em concordar instantaneamente com a nova política de privacidade e buscaram mais informações encontraram dificuldades para obter os esclarecimentos”. diz a ação. “Os detalhes das mudanças trazidas à época foram apresentados de maneira dispersa e confusa, por meio de várias páginas da internet, sem uma compilação clara e objetiva do conteúdo.”

A Procuradoria observa que só para compreender os termos do compartilhamento de dados com as empresas do Grupo Meta, por exemplo, as pessoas eram obrigadas a acessar três links diferentes. “Ainda assim, chegavam a informações vagas, que não indicavam precisamente quais dados seriam coletados nem a finalidade disso.”

“Esse conjunto de práticas, de desenho de incentivos à aceitação irrefletida pelos implicados, de dispersão de explicações e de mobilização de termos genéricos e subjetivos, configura uma violação direta e grave ao direito à informação dos usuários do Whatsapp, que na prática os levou a ‘concordarem’ com modificações trazidas pela política de privacidade de 2021 que não foram, pela esmagadora maioria deles, sequer minimamente compreendidas em suas consequências”, destacam o MPF e o Idec.

Abuso

“A falta de transparência e a coação para obter a anuência dos usuários não foram as únicas violações da LGPD que o Whatsapp cometeu”, diz a ação.

A mudança na política de privacidade também possibilitou que a empresa passasse a coletar e compartilhar um volume de informações muito superior ao permitido pela lei.

Segundo a LGPD, o tratamento de dados deve se restringir ao mínimo necessário para a prestação do serviço. No entanto, o Whatsapp ‘foi muito além da coleta de números de telefone e outras informações imprescindíveis ao funcionamento do aplicativo e à habilitação dos usuários’.

Dados como fotos do perfil, localização e referências sobre o aparelho utilizado podem ser relevantes para os interesses econômicos da empresa, mas não são essenciais para a operação de sua plataforma, protestam advogados.

A política de privacidade do Whatsapp no Brasil não cita as bases legais que supostamente poderiam autorizar o tratamento dos dados pessoais de seus usuários. “Essa omissão, também verificada na União Europeia, foi um dos principais motivos para as pesadas multas aplicadas à companhia naquela região”, sustenta o MPF.

Após as sanções sofridas, o Whatsapp ‘adotou uma redação mais clara em sua política no continente e passou a explicitar que as informações compartilhadas não podem ser usadas para finalidades próprias de outras empresas do Grupo Meta’. A versão brasileira do texto, porém, segue até hoje sem esses ajustes, adverte o MPF.

“Embora o Whatsapp tenha sido condenado, por diversas instituições de controle europeias, por uma postura que ele demonstra ter em nível global (de falta de transparência perante seus usuários e de tratamentos de dados pessoais à margem das bases legais vigentes e dos princípios de necessidade e mínimo impacto), desde então ele apenas corrigiu seus rumos em nível local”, ressaltam os autores da ação. “O Whatsapp deve reconhecer, a seus usuários brasileiros, o mesmo respeito e a mesma consideração dada a seus usuários europeus”, concluem.

ANPD

A ação civil pública ajuizada também inclui entre os réus a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, autarquia criada após a edição da LGPD para fiscalizar o cumprimento da lei no país e aplicar sanções a quem a desrespeitar.

O Ministério Público Federal e o Idec verificaram ‘falhas graves na atuação da ANPD sobre a conduta do Whatsapp’.

Os pedidos contidos na ação, ‘visam ao aperfeiçoamento da instituição, cuja postura nas apurações sobre o caso passou da colaboração e da proatividade iniciais para a omissão e a falta de cooperação’.

A mudança de posição da Autoridade ocorreu repentinamente, ainda em 2021. A ANPD integrava um grupo de instituições – ao lado do MPF, do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) – que enviou uma recomendação ao Whatsapp com medidas relativas à sua política de privacidade, em maio daquele ano.

A iniciativa resultou no adiamento do início de vigência das novas condições e no compromisso da empresa em não impedir o acesso ao aplicativo de usuários que deixassem de manifestar concordância com os termos.

Por alguns meses, a ANPD manteve sua atuação alinhada à das instituições parceiras e passou a concentrar a análise sobre os ajustes necessários nas novas regras de privacidade do Whatsapp.

A Autoridade publicou duas notas técnicas críticas à política do aplicativo, manifestando preocupação com o compartilhamento de dados previsto no texto. Porém, a partir de julho de 2021, ‘a instituição mudou radicalmente sua orientação, impôs sigilo sobre o procedimento referente à empresa e deixou de prestar informações a entidades da sociedade civil interessadas’, argumenta a Procuradoria.

“Quase um ano se passou sem andamentos importantes na apuração da ANPD, até que, em maio de 2022, a autarquia emitiu uma terceira nota técnica indicando que a recomendação expedida ao Whatsapp teria sido cumprida”, finaliza a ação.

