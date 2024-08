Promotor eleitoral pede impugnação do candidato a vereador Guilherme Boulos

De acordo com o promotor, apesar do candidato a vereador se chamar Guilherme Bardauil Boulos, ele pediu registro de nome de urna apenas como “Guilherme Boulos”, igual ao nome de urna do candidato a prefeito. O Estadão ligou em números fornecidos pelo candidato a vereador à Justiça Eleitoral, mas ninguém atendeu. O espaço está aberto.

“O uso do mesmo nome de urna por dois candidatos distintos, ainda que para cargos diferentes, tem o potencial de induzir o eleitorado a erro ou causar confusão, comprometendo a regularidade e a transparência do processo eleitoral, nos termos do artigo 12 da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997, o qual estabelece que o nome de urna não pode induzir a erro ou confusão”, registrou o promotor no pedido.