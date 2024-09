Promotoria denuncia homem que matou mulher a facadas e cobriu corpo com sabão em pó

Além da condenação, Ministério Público do Paraná requereu que denunciado indenize a família da vítima Foto: MPPR

O Ministério Público do Paraná denunciou à Justiça um homem acusado de matar uma jovem de 27 anos, em Curitiba, em julho passado. A vítima foi encontrada na quitinete onde residia no Bairro Alto. Segundo a acusação, o crime teria ocorrido quando o homem, de 33 anos, ‘valendo-se da relação de confiança que mantinha com a vítima’, atingiu-a com vários golpes de arma branca após ela sair do banho.