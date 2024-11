Promotoria investiga desvio de função e ‘ingerência’ na Vigilância Sanitária de SP

O Ministério Público vê “sérios indícios” de crimes contra a administração pública e contra a saúde pública. O órgão notificou a Secretaria de Saúde do Estado sobre a abertura da investigação. Os investigadores dizem esperar o governo do Estado adotar “providências cabíveis para restabelecer a probidade” na Direção da Vigilância Sanitária, de modo também a “resguardar a imagem da Administração como garantidora da saúde pública e dos pacientes”.

Em nota, a Secretaria afirmou que o Centro de Vigilância Sanitária do Estado “é referência nacional em controle sanitário, prevenindo riscos à saúde da população e assegurando o cumprimento de normas e regulamentos técnicos vigentes, para o funcionamento de hospitais e serviços de saúde”. O órgão diz acompanhar as informações divulgadas pelo MP e indicou que “está adotando as medidas necessárias para apurar e avaliar as informações”.

Segundo o Ministério Público, as condutas sob suspeita “permitem que unidades de saúde que apresentam riscos sanitários, sem licenciamento ou interditadas totalmente, continuem em plena atividade, sem sanções ou cronograma para regularização de suas pendências sanitárias, em ameaça à integridade dos pacientes e à saúde coletiva”.

Denúncias que chegaram à Promotoria apontaram suposta ingerência da chefia do Centro de Vigilância Sanitária que fazia com que técnicos deixasse dem realizar as fiscalizações que lhe são competentes. Os relatos que chegaram à Promotoria indicam que o Centro de Vigilância, atuaria em “desvio de função” e faria “opções administrativas equivocadas”, “deliberando sobre a condução e a finalização dos trabalhos de vistoria das unidades de saúde e proferindo decisões sobre licenciamentos sob fundamentos desconhecidos, alheios ao previsto no Código Sanitário Estadual.