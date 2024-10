Delator pede a Toffoli que reconsidere decisão e anule seus processos na Lava Jato

A defesa de Júlio Camargo, ex-conselheiro da Toyo Setal Empreendimentos, entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar reverter a decisão do ministro Dias Toffoli que rejeitou, sem análise de mérito, um pedido para anular todas as provas e processos contra ele na Operação Lava Jato.

Os advogados afirmam que o ministro deixou de analisar "elementos objetivos" que demonstrariam, segundo a defesa, que os direitos do empresário foram violados na investigação. O recurso tem como base diálogos hackeados da Lava Jato, obtidos na Operação Spoofing, que prendeu o grupo responsável pelo ataque cibernético. Em uma das conversas apresentadas pela defesa, o ex-procurador Deltan Dallagnol, que foi coordenador da força-tarefa em Curitiba, afirma que "talvez com (o ex-juiz Sérgio) Moro pressionando, seja possível aumentar a multa" do acordo de delação do executivo. "A decisão deixou de analisar o ponto nodal da questão trazida a cognição do STF, qual seja - Deltan Dallagnol afirma que iria conversar com Moro para pressionar Camargo a assinar um novo acordo. Esse fato é objetivo e suas consequências também o são", alega a defesa.

Em sua decisão, Dias Toffoli concluiu que as conversas pinçadas não demonstraram o “conluio direto entre acusação e juiz, residindo, pois, a causa da querela em situação extremamente subjetiva, estranha à do precedente invocado”.

A delação do lobista Júlio Camargo deu origem à denúncia contra Eduardo Cunha (PMDB-RJ) por corrupção e lavagem de dinheiro. Foto: Reprodução

O acordo de delação de Júlio Camargo estabeleceu uma multa compensatória de R$ 40 milhões. Ele pagou cerca de R$ 30 milhões. Com parte do patrimônio bloqueado na Suíça, passou a ter dificuldade de depositar as parcelas restantes, segundo a defesa.

Os advogados alegam que a força-tarefa agiu para manter o dinheiro bloqueado como uma forma de ameaçar a rescisão do acordo e, com isso, pressioná-lo a complementar os anexos da delação com versões “ditadas” pelos interesses da acusação. Afirmam ainda que houve conversas e negociações informais entre os procuradores e autoridades da Suíça.

A defesa também alega que ele foi coagido a assinar um termo aditivo ao acordo “em condições amplamente desfavoráveis”, com “cláusulas manifestamente abusivas” e “juros e correções extorsivas”.

Segundo os advogados, o documento só foi assinado porque a força-tarefa ameaçou investigar e prender Júlio Belardi de Almeida Camargo, o Julinho, filho do lobista. O termo aditivo foi homologado pelo então juiz Sérgio Moro - hoje senador - em menos de 24 horas após ter sido juntado aos autos.

Personagem emblemático da investigação, Júlio Camargo foi apontado pela força-tarefa como um dos operadores de propinas no esquema de cartel e corrupção na Petrobrás, que vigorou entre 2003 e 2014.

