Toffoli empurra para primeira instância pedido de mais um réu confesso da Lava Jato

Os advogados alegam que a força-tarefa agiu para manter o dinheiro bloqueado como uma forma de ameaçar a rescisão do acordo e, com isso, pressioná-lo a complementar os anexos da delação com versões “ditadas” pelos interesses da acusação. Afirmam ainda que houve conversas e negociações informais entre os procuradores e autoridades da Suíça.

A defesa também alega que ele foi coagido a assinar um termo aditivo ao acordo “em condições amplamente desfavoráveis”, com “cláusulas manifestamente abusivas” e “juros e correções extorsivas”.

Segundo os advogados, o documento só foi assinado porque a força-tarefa ameaçou investigar e prender Júlio Belardi de Almeida Camargo, o Julinho, filho do lobista. O termo aditivo foi homologado pelo então juiz Sérgio Moro - hoje senador - em menos de 24 horas após ter sido juntado aos autos.

“A partir das mensagens obtidas no âmbito da Operação Spoofing, estes defensores foram capazes de desvelar os abusos e violações sistemáticos sofridas pelo ora Peticionante, durante as negociações do aditivo de seu acordo de colaboração premiada, especialmente, pela notória atuação do ex-magistrado Sérgio Fernando Moro, acomunado com a FT-LJ, causando gravíssimas e sérias repercussões patrimoniais e pessoais”, diz o pedido enviado ao gabinete de Toffoli.