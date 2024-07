Nós nos lembramos dos “retirantes” nordestinos, que fugiam à seca. Eternizados em obra de Portinari, para incitar nossos remorsos e fazer com que todos os brasileiros levassem a questão saariana em nosso território mais a sério. Mais recentemente, os gaúchos foram obrigados a deixar suas cidades e procurar outras plagas. O jornalista Vinicius Torres Freire escreveu “Os retirantes das enchentes”, lembrando os nordestinos, mas agora focando o Rio Grande do Sul. Poderia parecer estranho pensar em “retirantes das cheias”, mas há gaúchos que pensam em deixar de vez suas terras, dois anos seguidos atormentadas por chuvas em excesso.

Pode ser que haja piora na situação climática. Os cientistas têm certeza de que isso acontecerá. Daí a pergunta de Vinicius: “quando haverá um êxodo de verdade? Pode não ser no Sul. Espalhamos desastre pelo país. Queimamos o abrigo da maior fonte d’água, a Amazônia, assoreamos os rios no Centro-Oeste por causa da ocupação desordenada do cerrado, fazemos o São Francisco minguar, cidades do tamanho de São Paulo e Fortaleza ficaram à beira de não ter o que beber na década passada”.

Sim, a crise hídrica de 2013-2015 foi séria. Mas a que virá será muito mais grave. É que a Guarapiranga vê fenecer suas nascentes, mercê da destruição dos fragmentos de Mata Atlântica e da intensificação de uma ocupação irregular, clandestina, criminosa. Aquilo é área de preservação permanente. De sua manutenção íntegra, de acordo como a natureza nô-la ofereceu, depende a sobrevivência de metade da população paulistana. Para piorar, os afluentes que despejam suas águas na Guarapiranga carregam também o esgoto in-natura, os dejetos químicos e a imundície que uma gente inconsciente arremessa nos córregos.

O Instituto de Engenharia alertou que o nível de contaminação da Guarapiranga aumenta a cada dia. Com isso, o tratamento da água para que ela possa recordar aquilo que aprendemos no ensino fundamental (era curso primário, no meu tempo) – líquido incolor, inodoro e insípido – precisa de quantidade maior de substâncias químicas. Sem dizer que nosso sistema de tratamento não consegue eliminar aquilo que resta dos antibióticos, anticoagulantes, antidepressivos, anticoncepcionais e anti tudo que a indústria de medicamentos dissemina e torna uma legião de dependentes. Microplásticos também já têm sido encontrados no adensamento das artérias, a evidenciar que tomamos o caminho do envenenamento coletivo, para abreviar o término da aventura humana sobre o planeta.