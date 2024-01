Escolhido pelo ministro da Justiça Ricardo Lewandowski para comandar a Secretaria Nacional de Segurança Pública, o procurador-geral de Justiça de São Paulo Mário Luiz Sarrubbo aposta em inteligência e na integração entre o Ministério Público e as polícias para combater a criminalidade em âmbito nacional. Uma de suas principais metas é a asfixia de facções criminosas, em especial o PCC. Segundo Sarrubbo, é preciso ‘respeitar os direitos humanos, mas com a força necessária’.

“A gente vai trabalhar para melhorar a situação de segurança e produzir resultados mais expressivos. Essa é uma preocupação do ministro. É necessário que se faça isso com diálogo, com inteligência e seguindo parâmetros de um Estado Democrático de Direito. É um meio termo que a gente tem que buscar: a força do Estado no combate ao crime com respeito absoluto aos direitos humanos, à integridade e dignidade da pessoa”, assinalou.

Em entrevista ao Estadão nesta quinta, 18, Mário Sarrubo disse que foi o escolhido para o cargo em razão de seu ‘perfil’. “Na visão dele [Lewandowski] e do próprio governo, o País está enfrentando problemas com a segurança pública e é preciso alguém que possa articular junto com o ministro uma maior integração das forças de Estado no combate à criminalidade como um todo, sob todos os prismas.”

O procurador tem um histórico de trabalho na área criminal. Durante seus dois mandatos como procurador-geral (2020-2024), fortaleceu o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), braço da Promotoria que mira organizações dedicadas ao tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e corrupção.

Sarrubbo pretende levar para a Secretaria Nacional de Segurança Pública algumas das expertises do MP de São Paulo, como a proposta de atuação em uma ‘tríplice vertente’: “Pensar na criminalidade como um todo, o crime organizado; a corrupção de agentes públicos e, principalmente, seguir o dinheiro.”