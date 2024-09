Ficar esperando xodó cansa. Dengo também, mas é muito mais fácil apelar publicamente por um. No sentido de carinho, manha, atenção, delicadeza. Produtos absolutamente em falta na prateleira dos relacionamentos humanos. Ninguém parece ouvir mais ninguém com atenção. Ou, na verdade, escuta o que quer, e só a parte que for favorável. Sempre só parecem prontos a reagir ou discordar, ou ainda mudar de assunto, de cobra para lagarto, criando polêmicas como as que temos visto por metro. Outro dia li um comentário que me fez rir, e também refletir sobre isso, de uma jornalista que afirmava que agora só se consegue falar e ser ouvido na terapia, pagando.

PUBLICIDADE A instantaneidade das redes sociais tem claramente um papel importante nesse comportamento que tenho visto ser apontado por diversas pessoas, que vêm clamando por, digamos, um minuto de atenção. De consideração pela sua fala, pelo o que quer dizer. Simples assim. E a falta disso está levando cada dia mais à individualidade, o famoso melhor ficar quieto, para não arrumar confusão. Levando ao medo, à não participação, a uma neutralidade perigosa. Isso não é bom, não será positivo. Ao mesmo tempo, fala-se em democracia e liberdade de expressão e pensamento como se fosse feijão com arroz, mas só no momento que convém e como cansaremos de ver mais uma vez na campanha eleitoral, quando os caras (e as caras) as defendem para mentir, desinformar, retroceder; e apelam porque querem continuar nessa toada, cada dia mais presente e perigosa. Não podemos subestimar esse problema nas relações interpessoais, senão viveremos o inferno da solidão e do silêncio. Da apatia. Claro, não dá para amarrar ninguém numa cadeira esperando assim ser ouvido. Nem ficar reclamando toda hora que não foi compreendido corretamente nos segundos que falou e obteve em seguida alguma palavra ou, às vezes, apenas um grunhido. Quando falo em dengo, falo em um mínimo de consideração, a famosa empatia, palavra lembrada, mas muito pouco exercida. Não é querer ou precisar escutar problemas, não é isso, mas escutar, conversas do cotidiano. Um bom começo. Não precisa ir muito longe. Quase todos têm, creio, ao menos um grupo de conversas no WhatsApp (sorte de quem consegue fugir disso, mas é difícil). Seja de trabalho. Afinidades. Velhos amigos. Ou de família, onde percebo que grande parte dos conflitos acontece, e esse não tenho até porque sou só eu e meu irmão. Interesses. Repara como um “fala”, por escrito também, ou nos chatos áudios; o outro não escuta ou aparece só para mostrar birra. Nem percebem que muitos dos outros participantes não estão por ali já há algum tempo, e é só procurar saber, muitos estão vivendo situações onde antes de mais nada precisam de solidariedade, uma gota de carinho, um dengo, que perguntem se está bem.

Publicidade

Tenho sabido de muita gente doente ou cuidando de alguém. Eu mesma nos últimos dez dias estou bem jururu com um resfriado forte que me tirou energia, força vital, e talvez até por isso tenha pensado no quanto ao menos um dengo sempre é bom. Cura.

Depois podemos falar sobre tudo isso, olho nos olhos e, se der, por mais de um minuto.