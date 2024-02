Para torná-la operacional, foi criada uma Secretaria de Controle Externo no TCU exclusivamente dedicada a esses processos, a SecexConsenso. Trata-se de inovação substancial na forma de o TCU atuar, talvez revolucionária mesmo. Ainda é cedo para uma avaliação de resultados, mas alguns resultados positivos, riscos e oportunidades já podem ser divisados nesta curta experiência e vale a pena destacá-los.

A primeira questão que surge ao se tratar desse tema é quanto à competência do TCU para atuar dessa forma. Poderia um órgão de controle externo atuar como mediador e partícipe da construção de soluções de autocomposição afetas a controvérsias existentes nos órgãos a serem por ele controlados? O TCU estaria deixando de exercer a função controle para se tornar uma espécie de cogestor? Essa forma de atuação não implicaria uma mitigação ou mesmo a supressão da segregação de funções entre quem executa e quem controla?

A questão não é simples. De pronto, cabe registrar que a dúvida diz com a forma de atuar, não com as matérias tratadas. Quanto a estas, não há dúvida de que se inserem no rol de competências do TCU. A forma de atuar é que suscita questionamentos. A própria IN 91/22 procura responder a essas questões em suas justificativas, afirmando ter em conta que o “TCU já executa diversas ações de interlocução com gestores e particulares com vistas a exercer o seu papel pedagógico e orientador, de forma a auxiliá-los no estabelecimento de alternativas para a solução de problemas de interesse da administração pública”.

Essa saudável postura dialógica do TCU, no entanto, nunca foi ao ponto de o próprio TCU participar formalmente da construção de decisões da administração pública. Sem dúvida alguma, estamos diante de uma mudança de paradigma. Embora se afirme que as decisões continuarão sendo executadas pela administração e sujeitas ao controle externo do TCU, é fato que a Corte de Contas estará lógica e moralmente vinculada ao mérito da decisão adotada, afetada inclusive pelo viés de confirmação com o qual tenderá a analisar as consequências dessas decisões.