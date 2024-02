Vamos supor que não haja testamento. Quando uma pessoa falece e não elabora um testamento, o seu patrimônio deverá ser dividido entre os descendentes (filhos, netos ou bisnetos) em concorrência com o cônjuge. Na falta destes, herdarão os bens os ascendentes (pais, avós ou bisavós) e o cônjuge; se não houver descendentes e ascendentes, quem herdará os bens será o cônjuge sobrevivente. Se não existirem herdeiros necessários, e só nessa possibilidade, é que poderão herdar os chamados herdeiros colaterais, que são os irmãos; na falta destes, tios e sobrinhos e, ainda na falta destes, os popularmente chamados primos irmãos.

Mas se antes de falecer a pessoa quiser elaborar seu testamento, ela só poderá destinar 50 por cento de seus bens a quem ela quiser. Os outros 50 por cento comporão a parte destinada obrigatoriamente aos herdeiros necessários citados acima.

Agora, pense na condição dos irmãos. Tenho dito reiteradas vezes: irmãos não são herdeiros necessários. Só aparecem na linha de vocação hereditária se o falecido não tiver descendentes, ascendentes e cônjuge. Porém, como no caso citado no início, nada impede que um irmão deixe bens a outro irmão em testamento. Se ele não tiver os chamados herdeiros necessários, poderá doar a totalidade dos seus bens ao irmão ou a quem ele quiser.

O fato é que a elaboração de um testamento deve se cercar de inúmeros cuidados: é trabalho para especialistas tarimbados. Ou, como aconteceu com Fernando, o testamento pode não ter eficácia e o falecido não terá seu desejo atendido, frustrando alguns herdeiros e alegrando outros. Há detalhes importantíssimos. Por exemplo, em um testamento particular deve constar a assinatura de pelo menos três testemunhas, sendo que duas delas devem estar vivas e serem encontradas quando da abertura do testamento. Esse procedimento é necessário para evitar a contestação desse documento. Por isso, o testamento particular, embora seja legal, nem sempre é indicado, pois poderá dar margem a futuros problemas.

Outro dado importante: vamos supor que Fernando recebeu os bens da mãe, mas o pai ainda estava vivo ou, quem sabe, hospitalizado, quando decidiu “adiantar o expediente” e elaborar o testamento. Nesse caso, Fernando jamais poderia ter deixado todos os bens herdados da mãe para seu irmão Cláudio. Afinal, seu pai, mesmo que possivelmente pudesse morrer antes dele, ainda estava vivo e era seu ascendente. Tendo um ascendente, Fernando tinha um herdeiro necessário, detentor de, pelo menos, metade dos bens dele. Assim, se a data do testamento antecede à data do falecimento de um herdeiro necessário, e se nesse testamento não for destinada a parte que é obrigatoriamente dele, o documento perde a validade. Tanto é assim que, quando se vai ao cartório para elaborar um testamento público, a primeira providência do Tabelião é solicitar a prova da existência e documentação dos herdeiros necessários. Se forem falecidos, terá de se provar por meio do atestado de óbito. Definitivamente, a lei não aceita que se transacionem expectativas de herança.