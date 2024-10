Se São Paulo e a conurbação contígua sofreram com tempestade fora do comum, é preciso enfatizar que o “fora do comum” já não cabe mencionar. Tudo vai se tornar comum e rotineiro no “novo normal” imposto pela natureza à insanidade do bicho racional.

Breve incursão no noticiário mostra que o tsunami das emergências climáticas está sacrificando vidas e depauperando a economia de quase todos os países. O pior, é que – a despeito das catástrofes – a insensibilidade humana continua a agravar a situação. A tragédia amazônica é um bom exemplo. Não chega o desmatamento inclemente, para grilagem de terras, exploração da pecuária ou de uma agricultura que ali não prosperará, pois a região não se presta a isso, as facções criminosas atuam com desenvoltura e crescente ousadia.

Garimpeiros brasileiros trabalham na ilegalidade na Guiana Francesa. Estima-se que cheguem a quase dez mil. São maranhenses, em sua maioria. Atuam nos quase quinhentos garimpos ilegais, cento e cinquenta dos quais no Parque Amazônico, uma área que deveria ser de proteção ambiental com quase quatro milhões de hectares.

De cinco a dez toneladas de ouro por ano são ali extraídas. A presença de comerciantes chineses denuncia essa próspera atividade. Eles vendem mercúrio, utilizado no processo de separação do ouro e despejado nos rios e motores para barcos. A desenvoltura com que exercem a criminalidade evidencia a falência de controle estatal sobre a cobiçada região, alvo de interesse de todo o mundo, porque é essencial à higidez do clima planetário.