Toffoli, Fux e Fachin pedem a Barroso que paute para novembro julgamento sobre regulação das redes

As quatro ações envolvem Marco Civil da Internet. Ainda não há data para que o julgamento aconteça. Em abril, em meio à inclusão do dono do X, Ellon Musk no inquérito das milícias digitais, o ministro Dias Toffoli citou a intenção de que o tema fosse discutido ainda no primeiro semestre. Agora, o pedido de inclusão em pauta ocorre na esteira de um novo embate entre o milionário e o ministro Alexandre Moraes - o qual culminou no anúncio do fechamento do escritório da empresa no País após o ministro determinar a prisão do representante legal do X por desobediência a ordem judicial.

Em maio do ano passado, o STF anunciou o adiamento do julgamento sobre as ações em razão da solicitação para que se aguardasse a votação do PL das Fake News na Câmara. O projeto institui a lei de liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Por essa razão, o julgamento do STF não ocorreu em 2023. O debate dos parlamentares sobre o tema, no entanto, acabou travado.

No centro do julgamento está, em especial, um artigo do Marco Civil da Internet que estabelece que a plataforma só poderá ser responsabilizada civilmente ‘por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente’.

O dispositivo é questionado por implicar em suposto incentivo à ‘inércia’ das plataformas ante a retirada de posts nocivos identificados nas plataformas. Os representantes das empresas rechaçam alegações de omissão no combate a conteúdos nocivos, defendem o dispositivo do Marco Civil da Internet e argumentam que o modelo de negócios das plataformas ‘não prospera em ambiente tóxico’.