A questão processual decidida, declara somente que o Tribunal do Colorado assumiu erroneamente, que os estados podem determinar a inelegibilidade de candidato presidencial, como fez com Trump. Essa competência é do Congresso americano.

Grupos, incluindo a liberdade de expressão, argumentaram que a tentativa de atrasar a transferência pacífica de poder em 6 de janeiro de 2021 correspondeu à definição de insurreição, delineada na emenda 14, que proíbe as pessoas de ocupar cargos nos EUA, incluindo a presidência, se “se envolverem em insurreição ou rebelião contra o mesmo, ou recebem ajuda ou conforto aos seus inimigos”.

É público e notório, que a busca de impedir que o Congresso certificasse a vitória de Biden nas eleições de 2020, apoiadores de Trump atacaram a polícia, romperam barricadas e invadiram o Capitólio. Trump fez antes um discurso incendiário aos correligionários, repetindo suas falsas alegações de fraude eleitoral generalizada e dizendo-lhes para irem ao Capitólio e “lutarem como o inferno”. Ele, então, por horas, rejeitou os pedidos para que ele pedisse à multidão que parasse.

Se isso não foi considerado “insurreição” em julgamentos futuros, a dmeocracia americana estará simplesmente arruinada. Além do mais, Trump enfrenta caminho legal muito mais perigoso pela frente. O primeiro julgamento criminal de Trump, por supostamente falsificar registros comerciais para pagar dinheiro secreto a uma atriz de cinema adulto durante a campanha presidencial de 2016, está programado para começar em Nova York, no final deste mês.