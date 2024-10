E muito embora parcela considerável da sociedade não considere as questões relacionadas ao sistema carcerário como prioritárias, tal visão revela-se impregnada de um desconhecimento profundo acerca de nossa legislação. Afinal, no Brasil não se admite a pena de morte nem a prisão perpétua, o que implica dizer que o indivíduo que hoje se encontra privado de liberdade, inevitavelmente será reintegrado no convívio social. Nesse sentido, a experiência vivida durante o cumprimento da pena será determinante para o êxito de sua reinserção na sociedade.

Ora, não é novidade que as condições degradantes enfrentadas por inúmeros detentos em todo o país, para além de configurarem uma grave afronta aos preceitos constitucionais, desconstroem a equivocada percepção de que tais circunstâncias afetam unicamente os presos. Em verdade, as consequências dessa realidade se estendem à sociedade como um todo, que será obrigada a lidar com indivíduos que não foram devidamente ressocializados, comprometendo, assim, a segurança e o bem-estar coletivos.

Com efeito, em outubro de 2023, no julgamento da ADPF 347, o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, reconheceu a existência de uma violação massiva de direitos fundamentais no sistema carcerário brasileiro. Dentre eles, destacam-se o direito à integridade física, à alimentação adequada, à higiene, à saúde, à educação e ao trabalho. O Tribunal ressaltou, ainda, que as condições precárias das prisões atuais comprometem a capacidade do sistema penitenciário de alcançar seus objetivos, que são a garantia da segurança pública e a ressocialização dos presos.

A partir do resultado deste julgamento, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em conjunto com a Advocacia-Geral da União e demais órgãos da União, elaboraram um plano de âmbito nacional denominado “Pena Justa”, contando com o apoio de parceiros institucionais e membros da sociedade civil. Tal plano teve por principal objetivo proporcionar a melhoria do sistema prisional brasileiro, assegurando o cumprimento das determinações impostas pelo STF.