O Brasil possui avanços significativos a celebrar, como a lei Maria da Penha, as mudanças trazidas pelo Novo Código Civil, a reforma Penal e a Lei do Feminicídio. Apesar de toda essa evolução, a violência contra a mulher continua uma realidade diuturna em nossa sociedade. Entre todas as vertentes de enfrentamento, uma se mostra mais urgente, até porque os índices são inaceitavelmente alarmantes: a necessidade de erradicar o abuso sexual de crianças e adolescentes.

O Anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública de 2023[1] mostra que a violência em geral e a violência contra a mulher cresceram em 2022.

Os casos de estupro atingiram os mais elevados índices da história: aumentaram 8,2%. 74.930 pessoas, das quais 88,7% do sexo feminino, foram vítimas desses abusos. Houve no período 56.820 estupros de vulneráveis, ou seja, de crianças e adolescentes com menos de 14 anos, perfazendo 61,4% dos casos. 68,3% desses crimes ocorreram no interior das residências das vítimas e entre as vulneráveis os autores eram conhecidos (86,1%), ou mesmo, parentes (64,4%).

No Estado de São Paulo, o número de estupros de vulneráveis também aumentou, dando um salto de 6,1%. Passou de 9.101 casos em 2021 para 9.716 casos em 2022, sendo certo que em cerca de 95% dos casos as vítimas eram do sexo feminino.