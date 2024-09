Todavia, o que mais se vê é a ingratidão. Napoleão Bonaparte nutria uma versão instigante sobre o tema: são ingratos exatamente aqueles que mais necessitaram de ajuda. Quando recolhido em exílio na Ilha de Santa Helena e alguém dizia que estava sendo criticado, às vezes respondia não se lembrar do bem que fizera a quem viria a execrá-lo. Será que o ingrato se sente inferiorizado ao se recordar de que precisou de ajuda? Só Freud, ou Lacan, o Melanie Klein pode explicar.

Mas, para Maricá, “Há muitos homens que se queixam da ingratidão humana para se inculcarem benfeitores infelizes, ou se dispensarem de ser benfazentes e caridosos. Os soberbos são ordinariamente ingratos: consideram os benefícios como tributos que se lhes devem. O maior benefício ocasiona, de ordinário, a maior ingratidão”.

“Os ingratos pensam minorar ou justificar a sua ingratidão, memorando com frequência os vícios e defeitos dos seus benfeitores. A ingratidão dos povos é mais escandalosa que a das pessoas. A ingratidão faz pressupor vistas de interesse no benfeitor, ou indignidade no beneficiado. É rara a verdadeira gratidão, porque são raros os genuínos benfeitores. Os benfeitores imprudentes fazem beneficiados ingratos”.

“Os sentimentos religiosos de admiração, amor e gratidão para com Deus nos conferem neste mundo uma prelibação da bem-aventurança eterna. Os ingratos tornam-se, por acesso, inimigos dos seus benfeitores. Os povos mais livres são geralmente os mais ingratos. A ingratidão coletiva dos povos é punida pela ordem moral por uma pena igualmente coletiva. Quando os povos enlouquecem, festejam e solenizam os dias de seus maiores desatinos e ingratidões”.