Mas não é de hoje que a idade avançada merece observação dos pensadores, que a consagram em inúmeros “ditados”, “máximas”, “aforismos”, quais os quase cinco mil elaborados pelo Marquês de Maricá. Dele são os que seguem, ora entregues à meditação de quem se dispuser a analisar esse conteúdo antigo, mas, na verdade, atemporal.

“A velhice reflexiva é um grande armazém de desenganos. Os vícios nos velhos são inimigos acastelados que somente a morte pode expugnar. O moço devasso pode emendar-se; o velho vicioso é incorrigível. A mocidade viciosa faz provisão de achaques para a velhice. É bem singular que os moços sejam pródigos, podendo esperar uma vida longa, e que os velhos sejam avarentos, estando ameaçados de uma morte próxima ou iminente. Os velhos erram muitas vezes por demasiadamente prudentes, os moços quase sempre por temerários. Os velhos ruminam o pretérito, os moços antecipam e devoram o futuro. O órgão de que mais abusamos na mocidade é, ordinariamente, a sede dos nossos males na velhice. Quando os moços se consideram com mais juízo e de melhor conselho que os velhos, tudo vai perdido, os males não têm remédio. O velho calcula muito, executa pouco: a mocidade é mais executiva que deliberativa. A novidade incomoda os velhos, a uniformidade os moços”.

“Os moços, por falta de experiência, de nada suspeitam; os velhos, por muito experimentados, de tudo desconfiam. É grande escândalo da natureza um velho namorado e libertino. Os achaques da velhice denunciam ordinariamente os vícios da mocidade. Os moços se comprazem no prospecto do futuro, os velhos no retrospecto do passado. Os velhos tornam-se nulos e inúteis à força de prudência e circunspecção. O amor nos velhos é como o fogo no borralho que em cinzas se entretém. É triste a condição de um velho que só se faz recomendável pela sua longevidade. Na mocidade buscamos as companhias, na velhice as evitamos: nesta idade conhecemos melhor os homens e as coisas. O moço, na primavera da vida, preza sobretudo as flores; o velho, no seu outono, aprecia somente os frutos. Os moços são tão solícitos sobre o seu vestuário, quanto os velhos são negligentes: aqueles atendem mais à moda e à elegância, estes à sua comodidade. Velhos há que bem merecem ser comparados aos vulcões extintos. Ambos se enganam, o velho quando louva somente o passado, o moço, quando só admira o presente. O futuro, que atormenta a velhice, deleita a mocidade. Os velhos que se mostram muito saudosos da sua mocidade não dão uma ideia vantajosa da madureza e progresso da sua inteligência. Os velhos prezam ordinariamente os mortos e desprezam os vivos. Os velhos importunam aos circunstantes com os seus achaques, como os litigantes com as suas demandas”.

“O velho crê-se feliz em não sofrer, o moço infeliz em não gozar. A memória não falece aos velhos por falta de ideias, mas pela sua nímia variedade e acumulação. É feliz e ilustrada a velhice que chegou a conhecer e avaliar os prestígios e ilusões da vida humana, a descortinar as harmonias do universo, e a admirar em pleníssima convicção a infinita sabedoria e bondade de Deus que se revela em todos os pontos do espaço e em todos os instantes do tempo, com prodígios e assombros da sua onipotência. Nos moços predomina a força centrífuga, mas nos velhos a centrípeta: daqui a mobilidade de uns, a inércia e imobilidade dos outros. Os velhos são melhores panegiristas dos finados que dos vivos”.