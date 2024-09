Infelizmente, na data de ontem, na Vila Romana em São Paulo, bairro até pouco tempo tranquilo, um Delegado de Polícia foi morto por um assaltante.

Há alguns meses, na mesma região, ocorreu o contrário. Um policial matou um marginal e felizmente não foi alvejado.

Delegado Mauro Guimarães Soares foi morto ao trocar tiros com homem durante tentativa de assalto Foto: Polícia Civil

PUBLICIDADE Toda vez que ocorre crime grave contra alguém conhecido boa parte da imprensa e dos usuários das redes sociais fica indignada, e com razão. Só que esses crimes são uma constante na maioria das cidades de grande ou médio porte e em muitas turísticas pelo fato de as pessoas que lá visitam se encontrarem descontraídas e portarem dinheiro ou cartão de crédito. Por outro lado, exsurge sempre críticas à atuação das polícias em geral pelo fato de fazerem abordagens preventivas em pessoas com atitudes suspeitas, muitas delas malvestidas e pobres. Logo vem a falsa narrativa de que a polícia discrimina o pobre e a abordagem tem cunho racista.

Publicidade

É claro que brancos e pessoas mais bem favorecidas também delinquem. Infelizmente, por N fatores, os crimes patrimoniais e o tráfico de drogas normalmente são praticados por pessoas de classe social mais baixa.

Realmente, o que ocorre no Brasil de hoje, com apoio dos Tribunais Superiores, por vários de seus Ministros, é a vitimização do marginal e a marginalização dos policiais.

Praticamente vedar a abordagem policial e revista pessoal de suspeitos, exceto quando houver flagrante delito que possa ser constatado visualmente, é dar salvo conduto para assaltos, tráfico de drogas, receptação, porte ilegal de arma de fogo e outros delitos que atormentam a vida do cidadão e trazem pânico, muitas vezes, em algumas regiões das médias e grandes cidades (sobre o tema vide: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/revista-pessoal-e-a-nova-orientacao-do-stj-imenso-retrocesso-no-combate-ao-crime/1756392230?_gl=1* )

Sem a abordagem policial e a revista de suspeitos, como feita outrora, não se combaterá o tráfico de drogas nem serão prevenidos roubos e outros crimes patrimoniais, inclusive a receptação dos bens furtados ou roubados.

Para que autorização para o porte de arma de fogo se a polícia não mais poderá realizar busca em veículo e revista pessoal preventiva em pessoas com atitude suspeita para localizar e apreender as portadas ilegalmente?

Publicidade

Se com todo aparato policial e operações regulares das polícias a questão da segurança pública pelo Brasil afora não é das melhores, imaginem como ficará se elas forem reduzidas ou quase proibidas, como ocorreu nas comunidades da cidade do Rio de Janeiro, onde quem manda é o crime organizado, que criou um Estado paralelo dentro do Estado oficial com regras de condutas próprias.