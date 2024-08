Blog do Fausto Macedo Notícias e artigos do mundo do Direito: a rotina da Polícia, Ministério Público e Tribunais

Opinião |Você está prompt? Profissionais do futuro precisarão de habilidade aprimorada para questionar; não só para interagir com a IA, mas para moldar sua evolução. Terão que aprender a formular perguntas que antecipem consequências éticas, sociais e tecnológicas, ampliando seu escopo para além de uma ferramenta de eficiência, transformando-a em um parceiro no desenvolvimento humano e social