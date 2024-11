Bolsonaro diz duvidar que X seja bloqueado de novo no Brasil com Trump na presidência dos EUA

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro disse duvidar que a rede social X, do bilionário americano Elon Musk, seja bloqueada novamente no Brasil após Donald Trump assumir a presidência dos Estados Unidos. A declaração foi dada nesta quarta-feira, 13, na sede do PL, em Brasília, durante a posse de seu filho “zero 3″, Eduardo Bolsonaro, como secretário de Relações Internacionais e Institucionais do partido. Musk foi escolhido por Trump para um cargo ligado à eficiência no governo norte-americano.

PUBLICIDADE O X ficou suspenso no Brasil por cerca de 40 dias por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após Musk descumprir determinações da Justiça brasileira para remoção de conteúdos da rede social. Bolsonaro protagonizou embates contra o magistrado durante seu governo. “A marca do americano, que o Trump vem dizendo, é a liberdade de expressão. Eu duvido que, com o Trump assumindo, o X venha a ser bloqueado aqui no Brasil por qualquer motivo”, disse Bolsonaro. Neste momento de seu discurso, o presidente arrancou aplausos da plateia, formada por membros do PL.

Jair Bolsonaro diz que "EUA projetam poder" e que STF não bloqueariam X novamente com Trump na presidência norte-americana Foto: Wilton Junior/Estadão

“Os EUA são a maior democracia do mundo, a maior economia do mundo, a maior potência militar do mundo, e eles projetam poder”, afirmou o ex-presidente. Ele comemorou a vitória de Trump sobre a democrata Kamala Harris e exaltou o que chamou de bom relacionamento de Eduardo Bolsonaro com a família do americano.

O ex-presidente disse esperar ser convidado por Trump para a posse na Casa Branca em 20 de janeiro. “Se for, vou peticionar ao TSE, para ver se eu posso ir lá acompanhado da esposa. Se não convidar, paciência, tem seus motivos. Acredito que seja convidado. Bem, quem vai decidir se eu vou ou não é Sua Excelência, Alexandre de Moraes”, afirmou.

Bolsonaro não pode deixar o País porque está com o passaporte retido por determinação de Moraes, no âmbito do inquérito de Moraes que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado por parte de bolsonaristas após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2022.

O ex-presidente disse que teve um bom relacionamento com Trump quando os dois eram presidentes. “Agora, uma coisa importante, eu sei o meu lugar. Nós estamos para os Estados Unidos como o Paraguai está para nós.”

“Ele (Trump) passou quatro anos perseguido, com ameaça de prisão e venceu isso. Lógico que a diferença dele para a minha é que ele é um bilionário e eu não sou nada economicamente falando”, declarou.

O ex-presidente reclamou do inquérito de Moraes que investiga tentativa de golpe. “Dois anos para apurar um golpe, não teve nenhuma fotografia de um soldado na rua, de um general levantando a espada, mas eles querem nos aniquilar, querem destruir o PL”, criticou.

Antes de Bolsonaro chegar ao evento, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, retirou-se do local. Os dois não podem se comunicar por decisão também de Moraes. “É mais um esculacho para cima de mim”, reclamou o ex-presidente.