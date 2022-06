Bolsonaro diz haver ‘indícios’ de que foi feita ‘alguma maldade’ a Bruno Pereira e Dom Phillips

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na manhã desta segunda-feira, 13, que “indícios levam a crer que fizeram alguma maldade” ao jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira, desaparecidos na Amazônia. O chefe do Executivo disse considerar improvável que a dupla ainda seja encontrada com vida.

“Os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foram encontradas vísceras humanas boiando no rio, que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA e pelo tempo, já temos 8 dias, indo para o nono dia, de que isso tudo aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Peço a Deus que isso aconteça, que encontremos com vida”, afirmou. As declarações foram feitas à rádio CBN Recife.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros encontraram, em uma área alagada do rio Itaquaí, na Amazônia, uma mochila que continha itens iguais aos utilizados pelo indigenista Bruno Pereira e pelo jornalista Dom Phillips. Segundo indígenas, a mochila pertencia certamente a algum dos dois. O objeto foi colocado dentro de um saco branco e levado para a pela Polícia Federal para perícia. Foto: Wilton Junior/Estadão

Nesta segunda-feira, a Polícia Federal divulgou nota para informar que Pereira e Phillips não foram encontrados até o momento. Segundo o comitê de crise, coordenado pela Polícia Federal no Amazonas, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados e pertences pessoais dos desaparecidos.

O presidente ainda criticou o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou que o governo adotasse ‘todas as providências necessárias’ para encontrar a dupla. “É dispensável o senhor Barroso dar uma de ‘dono da verdade’. (...) Ele (Barroso) se preocupou apenas com esses. Nós nos preocupamos com todos os desaparecidos no Brasil”, afirmou.